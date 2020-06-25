Российский рынок люксовых автомобилей в мае упал наполовину

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в последний весенний месяц жители России приобрели всего 57 новых автомобилей сегмента Luxury. Это на 47% меньше, чем в мае 2019 года (108 шт.). А еще это на 9 автомобилей меньше, чем в апреле 2020 года – в месяц, когда в стране действовали более строгие меры по карантину, связанные с пандемией и большинство автосалонов были закрыты либо работали только в режиме онлайн-продаж.

По данным агентства, лидером среди люксовых брендов в мае остался Bentley (14 шт.) – на него пришлась почти четверть данного рынка. На втором месте – Lamborghini (13 шт.), на третьем – Mercedes-Benz Maybach S-Class (12 шт.). Кроме этого, в прошлом месяце на дорогах нашей страны появилось 9 новых автомобилей Rolls-Royce, 6 – Maserati, 2 – Aston Martin и 1 – Ferrari.

Около 60% купленных в мае новых роскошных машин получили московскую «прописку», что составляет 33 экземпляра. В Краснодарском крае жители приобрели 5 таких автомобилей, в Санкт-Петербурге и Подмосковье – по 3. В Татарстане и Хакасии было куплено по две машины сегмента Luxury, еще в девяти субъектах РФ – по одной.

Появятся ли на российском рынке в 2020 году новые люксовые новинки – смотрите в «Календаре новинок».