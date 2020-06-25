УАЗ начал производство модели «Пикап» с автоматической трансмиссией

Ульяновский автозавод выпустил первые серийные экземпляры пикапа с автоматической коробкой передач. Автомобиль оснащается 6-диапазонной автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50 французского производства. Агрегатируется «автомат» с бензиновым двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра с максимальной отдачей 150 л.с. и 235 Нм, сообщает пресс-служба УАЗа.

Аналогично внедорожнику «Патриот» с автоматической трансмиссией, внешне УАЗ «Пикап» с АКПП отличает решетка радиатора с черными глянцевыми элементами. В базовой комплектации предусмотрены фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, электропривод и подогрев наружных зеркал, кондиционер, электропривод стеклоподъемников всех дверей, иммобилайзер, атермальные стекла, рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона, электронные системы ABS и EBD, светодиодные дневные ходовые огни. В зависимости от варианта оснащения грузоподъемность варьируется от 800 до 865 кг (с учетом массы водителя и пассажиров).

Согласно прайс-листу на официальном сайте Ульяновского автозавода, УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач предлагается в трех комплектациях – «Оптимум», «Премиум» и «Статус» по цене от 1 млн 221 тыс. рублей. В базовой версии «Оптимум» УАЗ «Пикап» с АКП имеет такой же набор оснащения, что и версия на «механике». В него входят водительская подушка безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, штатная аудиоподготовка и иммобилайзер.

Вариант «Премиум» стоимостью 1 млн 378 тыс. рублей включает в себя противотуманные фары, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, мультимедийный комплекс с тачскрином, навигацией и 6 динамиками, а также 16-дюймовые легкосплавные диски.

Наконец, максимальная версия «Статус» предлагается за 1 млн 465 тыс. рублей и имеет в салоне кожаную отделку, регулировку поясничного подпора водительского сиденья, задний подлокотник и камеру заднего вида.

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