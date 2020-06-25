Завод «Форд Соллерс Елабуга» в июле перейдет на четырехдневный режим работы

Завод «Форд Соллерс Елабуга», который в настоящее время работает в штатном режиме, с 1 июля перейдет на четырехдневную рабочую неделю. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что с учетом конъюнктуры рынка, макроэкономических изменений и влияния пандемии коронавируса корректировки в режим работы завода вводятся с целью сохранения коллектива и эффективности бизнеса. «Тем не менее мы продолжим следить за ситуацией, и в случае положительной динамики на автомобильном рынке готовы отменить короткую рабочую неделю и начать работу в штатном режиме», – добавили в пресс-службе «Форд Соллерс Елабуга».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры Ford реализовали 731 легкий коммерческий автомобиль Ford Transit – это на 15% меньше, чем годом ранее. При этом значительная часть проданных автомобилей в мае пришлась на розничные продажи в тех регионах, где дилерские центры могли осуществлять деятельность. По итогам пяти месяцев 2020 года продажи этой модели в нашей стране составили 3344 машины, что на 16% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Стабильный спрос на Ford Transit обеспечивает также доступность специальных версий автомобилей и возможность заказа автомобиля спецверсии за 1 визит в дилерский центр. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 107 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться.

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