Продажи новых китайских автомобилей в мае упали на 31%

В мае 2020 года в России было реализовано в общей сложности почти 2 тысячи новых автомобилей китайских марок. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АЕБ, это на 31% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Несмотря на то, что у многих из них продажи по итогам мая упали, есть и такие бренды, которые демонстрируют рост. Так, лидер «китайского» сегмента – Haval – в мае реализовал 747 автомобилей, превысив результат годичной давности на 5%.

На втором месте находится Geely – за месяц обладателями новых автомобилей этого бренда стали 480 россиян (-35%). У Chery, которая занимает третье место, продажи снизились на 34% до 303 штук. Зато у Changan зафиксирован наилучший рост рынка (+124%), а реализован 231 автомобиль. В пятерку лидеров китайского сегмента на российском рынке вошел и FAW (83 шт.), тоже показавший положительную динамику (+19%).

Кроме перечисленных марок, планку в 50 реализованных машин в мае сумел преодолеть только Lifan (61 шт.; -87%). Продажи остальных китайских автопроизводителей в России в прошлом месяце суммарно составили менее 100 единиц.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам 5 месяцев нынешнего года реализация новых автомобилей китайских брендов еще находится «в плюсе». Так, за этот период она составила 14,2 тыс. экземпляров, что на 9% больше, чем в январе – мае 2019 года.

Какие автомобили из КНР (и не только) могут появиться на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».