КАМАЗ в ближайшие 5 лет инвестирует в развитие около 50 млрд рублей

КАМАЗ, который осуществляет крупнейший в коммерческом сегменте инвестиционный проект «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация мощностей для их производства», за 2012 - 2020 годы вложил в него порядка 52 млрд рублей.

Так, запущен завод каркасов кабин поколения К5 (мощность 55 тыс. шт./год) с локализацией до 90%, производство двигателей Р6 с локализацией более 80% (12 тыс. шт./год), сообщает пресс-служба предприятия. В текущем 2020 году КАМАЗ планирует потратить 10 млрд рублей в том числе на создание современной линии сборки автомобиля, создание газового двигателя Р6, на начало работ по освоению двигателя «Евро-6», завершение ИТ-проектов, внедрение электронного техпроцесса на заводах. За следующие пять лет (2021 - 2025 гг.) планируется потратить еще около 50 млрд рублей – на расширение линии сборки кабин, развитие производства двигателей до 30 тыс. шт., расширение цифровизации производства, освоение беспилотных автомобилей и электротехники.

«Мы не можем приостановить или прекратить инвестиции. Мы продолжаем наше движение к намеченным целям, сейчас важно добиться результата, чтобы оправдать вложенные средства. Остановка сегодня подобна нескольким шагам в обратном направлении. В этих условиях особенно важны меры государственной поддержки и стимулирование спроса, поскольку маховик инвестиций в производство уже запущен», - отметил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

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