BMW привезет в Россию «золотую» версию купе 8-й серии

Компания BMW представила лимитированную версию купе 8-й серии под названием Golden Thunder. Приобрести «золотую» модификацию купе, кабриолета и седана Gran Coupe можно будет в конце 2020 года, пишет портал Motor.ru.

Внешне BMW 8 Series Golden Thunder Edition отличается золотистым декором и базовым спортивным пакетом M. Желтоватым оттенком прочерчены полосы на переднем и заднем бампере, а также боковых «юбках». Помимо этого, модель получила «золотые» 20-дюймовые колесные диски, корпуса боковых зеркал и спойлер. Кузов купе, в свою очередь, может быть окрашен в «металлические» оттенки Sapphire Black или Frozen Black.

Салон лимитированной «восьмерки» отделан кожей мериноса черного цвета; подголовники передних сидений украшает надпись Edition Golden Thunder. «Золотой» дизайн интерьера дополняет потолок из алькантары и алюминиевые вставки с эффектом золотистой сетки на центральной консоли и тоннеле. Кроме того, спецверсия оборудована стеклянными аппликациями элементов управления и мультимедийной системой объемного звучания.

Спецверсия Golden Thunder будет доступна для всех типов кузова BMW 8-й серии. Серийное производство лимитированных машин начнется на заводе в Дингольфинге в сентябре нынешнего года. В России Golden Thunder тоже появится, но количество «золотых» 8 Series будет ограничено. Стоимость спецверсии пока не раскрывается – обычная «восьмерка» BMW у нас стоит от 7 млн 290 тыс. рублей.

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