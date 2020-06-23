УАЗ в июле перейдет на сокращенный режим работы

На Ульяновском автозаводе принято решение о переходе в июле на режим неполной рабочей недели из расчета 14 рабочих дней в месяце. С 27 июля по 1 августа УАЗ уйдет в корпоративный отпуск. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс», добавив, что режим работы УАЗа на август и осенние месяцы будет определяться, исходя из производственной программы.

В настоящее время Ульяновский автозавод работает в штатном режиме в одну смену (кроме подразделений, где вторая и третья смена необходимы по производственному циклу), сохраняя ограничения для лиц, имеющих хронические заболевания и соблюдая противоэпидемические меры на производстве.

«В настоящее время можно говорить о медленном восстановлении рынка, связанном со снятием противоэпидемических ограничений, но в сравнении с объемами прошлого года производственная программа ниже более чем на 25%. В июне 2020 года план производства УАЗ – 2810 автомобилей. Госзакупки и заказы компаний с госучастием в настоящее время составляют порядка 25% от общего объема производства. Мы рассчитываем, что объемы господдержки и ее различные формы позволят оздоровить спрос», – рассказали в пресс-службе «Соллерс».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае Ульяновский автозавод реализовал на российском рынке 1359 автомобилей, что на 45% ниже показателя годичной давности. По итогам пяти месяцев 2020 года в России было продано 9514 ульяновских внедорожников (-30%). В результате УАЗ вошел в ТОП-10 лидеров по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 2,0% против 2,1% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».