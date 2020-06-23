«FinAuto-2020» и «Used Cars-2020»: рестарт автобизнеса в условиях кризиса

Пандемия понемногу отступает и бизнес начинает оживать. Однако ситуация неясности на автомобильном рынке сохраняется. Большинству участников этого рынка как никогда важно понимать, что делать дальше, когда кризис пока еще не проявил себя в полной мере, а деловая жизнь только-только начала выходить из ступора. Мы готовим два онлайн-форума, посвященных самым главным вопросам текущего момента.

Как перезапустить финансовое «кровообращение» автомобильного бизнеса? Как воспользоваться новыми трендами в этой сфере – лизингом и подписками? Как работают банковские маркетплейсы, и почему банки вдруг дружно начали продавать автомобили? Несет ли это угрозу дилерам или классифайдам? Эти и многие другие темы обсудят участники бизнес-форума «FinAuto-2020. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг». Форум пройдет в онлайн-формате 21 июля 2020 года, его организатором является аналитическое агентство «АВТОСТАТ». Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться для участия можно здесь или здесь.

А уже на следующий день, 22 июля 2020 года, состоится форум автомобильного бизнеса «Used Cars-2020». Какие тренды обозначились здесь? Как изменилась работа дилеров и поведение покупателей? Что происходит с предложением и ценой на автомобили с пробегом, и что делать с дефицитом свежих таких машин? Обсудим за круглым столом с участниками форума.

Будут и традиционные блоки с аналитикой рынка, и IT-инструменты для рынка АСП, и рейтинг эффективности работы дилеров через классифайды, а также лучшие практики от профессионалов рынка автомобилей с пробегом, в том числе победителей премии «Автодилер года - 2020». Традиционно в рамках форума пройдет награждение победителей премии «Used Car Awards 2020».

Регистрация на форум «Used Cars-2020» здесь или здесь.

Мы будем знакомить вас со спикерами и темами. Ждем ваши вопросы в наш чат.