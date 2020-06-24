В трех регионах России рынок новых автомобилей в мае показал рост | АВТОСТАТ

В трех регионах России рынок новых автомобилей в мае показал рост

195 0

В трех регионах России в мае рынок новых автомобилей показал рост

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
Все ежемесячные обзоры

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в мае 2020 года рынок новых легковых автомобилей в нашей стране упал почти наполовину. Рыночное падение затронуло практически все субъекты РФ, но есть и такие, где авторынок продемонстрировал положительную динамику.

Как отмечают эксперты агентства, только в трех дальневосточных регионах по итогам мая наблюдается рост рынка. Наибольший его показатель зафиксирован Еврейской автономной области – в прошлом месяце местные жители купили новых легковых машин на 18% больше, чем в мае 2019-го. Еще два региона, которые оказались «в плюсе» – это Сахалинская (+9%) и Амурская (+7%) области.

В остальных субъектах РФ рынок новых автомобилей в последний месяц весны показал отрицательную динамику. При этом только в Бурятии он сократился на 5%, а в других падение рынка оказалось двузначным. Сильнее всего рынок «просел» в Чечне (-78%). Также более 60% он потерял в Дагестане, Подмосковье и Москве.

Ситуация о состоянии крупнейших региональных авторынков в мае более подробно рассмотрена здесь

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи обзор рынка автомобилей регионы

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно