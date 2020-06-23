Haval F7x стал доступнее с новым двигателем

Российские дилеры Haval начали продажи купе-кроссовера Haval F7x с 1,5-литровым объемом 1,5 литра и мощностью 150 л.с., уже знакомым по кроссоверу Haval F7. В результате Haval F7x, который ранее оснащался только мотором объемом 2,0 л, стал доступнее. Стоимость переднеприводной версии F7x 1,5-литровым четырехцилиндровым рядным бензиновым двигателем начинается от 1 млн 489 тыс. рублей в комплектации Comfort, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус». Модель с 2,0-литровым мотором мощностью 190 л.с. предлагается в трех комплектациях – Comfort, Elite и Premium – по цене от 1 млн 589 тыс. рублей до 1 млн 859 тыс. рублей.

Напомним, купе-кроссовер Haval F7x, производство которого налажено на заводе компании в Тульской области, поступила в продажу в ноябре прошлого года. Автомобиль получил широкие мультимедийные возможности F7x, такие как 7-дюймовая цифровая панель приборов и контроллер управления мультимедийной системой, опционально доступные уже в базовой комплектации. Головное устройство мультимедийной системы имеет сенсорный дисплей с диагональю 9 дюймов, поддерживает технологии интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto. Также Haval F7x обладает множеством интеллектуальных систем безопасности - таких, как HHC, HDC, ESP, ACC и FCW, а также 6 подушками безопасности в автомобиле.

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