В мае рынок автомобилей с пробегом в Петербурге сократился всего лишь на 5%

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о почти двукратном падении (-46%) вторичного рынка Москвы в мае. Между тем, в Северной столице рынок легковых автомобилей с пробегом в прошлом месяце сократился не столь значительно. Так, по данным агентства, в мае 2020 года петербуржцы купили порядка 10 тыс. подержанных машин. И это всего лишь на 5% меньше, чем год назад.

Среди брендов на вторичном рынке Санкт-Петербурга лидирует Volkswagen – в прошлом месяце местные жители стали обладателями 753 таких машин с пробегом. Немецкой марке немного уступает отечественная LADA (706 шт.). Далее с практически равными показателями следуют Ford и KIA (636 и 633 шт. соответственно), а замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz (580 шт.).

Лидерство в модельном рейтинге сохраняет Ford Focus – в мае петербуржцы приобрели 348 таких подержанных автомобилей. В ТОП-5 вторичного рынка Северной столицы по итогам прошлого месяца также попали: Hyundai Solaris (212 шт.), Volkswagen Polo (212 шт.), Skoda Octavia (208 шт.) и KIA Rio (206 шт.). Результаты перепродаж других моделей находятся ниже отметки в 200 единиц.

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