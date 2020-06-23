Объявлены цены на Mercedes-AMG GLA нового поколения

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на «заряженные» AMG-версии нового кроссовера Mercedes-Benz GLA. В России будут доступны два варианта из трех возможных, пишет издание «Авторевю». Цены на новинку составляют от 4 млн 170 тыс. рублей.

Начальный Mercedes-AMG GLA 35с 2,0-литровым турбомотором M260 (306 л.с., 400 Нм) имеет 8-ступенчатый «робот» DCT-8G и полный привод с муфтой на задней оси. Такой кроссовер получил традиционную AMG-решетку с вертикальными прутьями и двумя патрубками выпускной системы, базовые колеса – 19-дюймовые, а в салоне – «спортивный» декор и передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой. Mercedes-AMG GLA 35 может разогнаться до «сотни» за 5,1 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Модификация GLA 45 в России не представлена, зато для заказа доступен самый экстремальный Mercedes-AMG GLA 45 S стоимостью от 5 млн 360 тыс. рублей. Под его капотом установлен 2,0-литровый турбомотор M139 (421 л.с., 500 Нм), а в трансмиссии – усиленный 8-ступенчатый «робот» DCT-8G и полный привод AMG Performance 4Matic+ с индивидуальными муфтами подключения задних колес, позволяющий реализовать управление вектором тяги. Такой кроссовер имеет 20-дюймовые колеса, более мощные тормоза, четыре патрубка выпускной системы и более агрессивный обвес, а в салоне у него передние сиденья с интегрированными подголовниками. Разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с, отсечка максимальной скорости сдвинута на 265 км/ч.

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