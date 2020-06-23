На КАМАЗе проведены организационно-структурные изменения в блоке заместителя генерального директора по продажам и сервису.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, в целях оптимизации организационной структуры и сокращения управленческих расходов должность заместителя гендиректора по пассажирскому транспорту преобразована в должность директора по пассажирскому транспорту в подчинении заместителя гендиректора по продажам и сервису. Аппарат при руководстве блока заместителя гендиректора по пассажирскому транспорту и блок заместителя гендиректора по пассажирскому транспорту упразднены, штат переведен в блок заместителя генерального директора по продажам и сервису.

На должность директора по пассажирскому транспорту назначен Самат Саттаров, в 2010-2019 гг. работавший в структуре ПАО «КАМАЗ». Выпускник Казанского финансово-экономического института Самат Саттаров начал свою трудовую деятельность в 2000 году старшим экономистом Набережночелнинского отделения Сбербанка и за шесть лет вырос до замначальника отдела кредитования. В 2006 году перешел в НПО «РОСТАР» в качестве финансового директора, позже стал первым заместителем генерального директора – исполнительным директором. С 2010 по 2019 год работал заместителем генерального директора по экономике и финансам ТФК «КАМАЗ», заместителем гендиректора по экономике и финансам «АвтоЗапчасть КАМАЗ», директором департамента финансов КАМАЗа, директором по корпоративным финансам и финансовому сервису КАМАЗа. С июня 2019-го по март 2020 года занимал должность директора департамента казначейства АО «ТАНДЕР».