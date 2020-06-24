Mazda в мае снизила продажи в России на 61%

Российские дилеры Mazda в мае реализовали 912 автомобилей – на 61% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2020 года продажи марки в нашей стране составили 9236 машин, что на 17% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,9% против 1,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в мае составили 876 машин (-39%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке, который с 27 апреля приостановил выпуск автомобилей в связи с модернизацией производственной линии, в конце мая возобновил работу. На сегодняшний день предприятие выпускает три модели: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda6.

Полный список дилеров Mazda (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».