Российский рынок новых электромобилей в мае упал на 44%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2020 года жители нашей страны приобрели 15 новых электрокаров. Это примерно вдвое меньше (-44%), чем за тот же месяц прошлого года (27 шт.).

Свыше половины купленных электромобилей пришлось на Nissan Leaf (10 шт.). Также за этот период россияне приобрели 3 новых экземпляра Tesla Model X и 2 – Jaguar I-Pace.

В региональной структуре этого рынка лидирует Москва, жители которой в прошлом месяце стали обладателями трех новых электрокаров. Два автомобиля на электротяге приобрели в Иркутской области и по одному – еще в 10 субъектах РФ.

Также стоит отметить, что по итогам пяти месяцев нынешнего года на рынке новых электромобилей тоже наблюдается отрицательная динамика. За этот период жителями РФ было куплено 92 таких транспортных средства, что на 23% меньше, чем за январь – май 2019 года.

Какие электромобили могут появиться на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».