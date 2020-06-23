Закрывается крупнейший троллейбусный завод России

Предприятие, в свое время ставшее первым в СССР троллейбусным заводом, прекращает деятельность. Речь идет о заводе «Тролза», расположенном недалеко от Саратова. Информацию о том, что предприятие погашает долги, распродавая оборудование, подтвердили в Министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

Как пишет портал «За рулем.РФ», сложности у завода «Тролза» начались в 2019 году, финансовое состояние ухудшалось, часть сотрудников работало в режиме неполного рабочего дня. В декабре было объявлено, что «Тролза» выходит из режима простоя, однако очередной кризис на заводе пережить не сумели. К работе «Тролза» уже не вернется – на данный момент в штате осталось 10 человек, а юридическое лицо прекратило существование, сообщил глава областного Минпромэнерго Андрей Архипов.

Напомним, «Тролза» ведет свою историю от 1868 года: поначалу на заводе выпускали вагоны и пароходы, в 1926 году он стал Государственным вагоностроительным заводом им. Урицкого, а в 1950-м был переоборудован под первый в СССР троллейбусный завод. В последние годы на предприятии выпускались современные троллейбусы с динамической подзарядкой и с автономным ходом, а также электрические автобусы.

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