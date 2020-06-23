KIA Seltos получит электрическую модификацию в Китае

Компания KIA в августе начнет серийное производство электрической версии кроссовера Seltos. Электромобиль будут выпускать в Китае, и только для местного рынка, пишет портал Motor.ru. Ежегодно планируется производить 10 тыс. электрических кроссоверов этой модели.

По данным портала IndianAutosBlog, электрический Seltos будет оборудован базовой силовой установкой от Hyundai Kona Electric, которая включает в себя электродвигатель мощностью 136 л.с. и тяговую батарею емкостью 39,2 кВт/ч. Запас хода электрокроссовера составляет 300 км.

В то же время электрический Hyundai можно приобрести в модификации с 204-сильным электромотором и аккумуляторной батареей на 64 кВт/ч. Подобная силовая установка позволяет электрокару проезжать на одном заряде около 470 км, а с нуля до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 7,6 секунды.

В России стандартный KIA Seltos оборудуется бензиновым двигателем 1,6 литра мощностью 123 л.с., 2,0-литровым мотором, выдающим 149 л.с., а также 177-сильным турбомотором. Стоимость KIA Seltos в России начинается 1 млн 129 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле калининградский завод «Автотор» начал производство компактного кроссовера KIA Seltos по полному циклу, что позволило расширить список доступных версий и комплектаций модели.

Напомним, новый компактный кроссовер KIA Seltos вышел на российский рынок в начале марта 2020 года. За три месяца продаж в России своих владельцев нашли 2586 таких автомобилей.

Как считает директор по бренду KIA ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев, выход на рынок модели Seltos призван укрепить позиции KIA в целом и в российском SUV-сегменте, в частности. Новинка не составит конкуренцию в линейке KIA, а, наоборот, привлечет новых покупателей в сегменте SUV.

По оценкам ГК «Прагматика», новый Seltos потенциально может занять до 25-30% в общем объеме продаж KIA и должен поспособствовать росту интереса к марке со стороны автолюбителей от 25 лет.

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