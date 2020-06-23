Господдержка автопрома в 2020 году составит более 45 млрд рублей

Господдержка автопрома в России в 2020 году составит более 45 млрд рублей, сообщил глава департамента автомобильной и железнодорожной промышленности Минпромторга РФ Денис Пак.

"Только на автопром в этом году выделено более 45 млрд рублей. В результате мирового экономического кризиса, который вызван пандемией и падением цен на нефть, на всех автомобильных рынках спрос на автомобили существенно снизился, и российский рынок тоже находится в этом общем негативном тренде. Принимая во внимание высокую результативность всех программ стимулирования спроса, которые мы реализуем, в этом году мы продолжили эту практику и по многим мерам увеличили бюджетирование", – отметил Пак, которого цитирует агентство "Прайм".

Так, согласно презентации Минпромторга РФ, на программы льготного автокредитования в этом году выделено 17 млрд рублей, ожидаемый эффект – продажа 119 тыс. автомобилей, на льготный лизинг выделено 8 миллиардов, ожидаемый эффект – 26 тыс. машин, на новую программу "Доступная аренда" – 2,5 миллиарда с ожидаемым эффектом в 14 тыс. реализованных авто, на субсидии производителям газомоторной техники выделено 3,3 млрд рублей, ожидается продажа 8,33 тыс. единиц.

Кроме этого, на опережающие закупки 33 тыс. единиц автотехники ведомствами и госкомпаниями выделено 4,5 млрд рублей, и еще 10,2 миллиарда – на закупку регионами 2,5 тыс. машин "скорой помощи".

При этом Денис Пак отметил, что более 90% попавших в программу поддержки автомобилей не были бы проданы без льготных условий. "Большинство автомобилей, которые поддержаны по мерам государственной поддержки, абсолютное большинство, я думаю, больше 80-90%, не были бы проданы и соответственно произведены в том случае, если бы по ним не были бы оказаны меры государственной поддержки", - подчеркнул он.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.