Haval открыл новый дилерский центр в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону открылся новый дилерский центр Fresh Auto Haval. Это уже второе представительство марки Haval в рамках сети, сообщает пресс-служба Fresh Auto. Напомним, первый дилерский центр Haval компания открыла в Минеральных Водах.

Бренд разместился на территории автосалона Fresh Auto на Вавилова 59Е, где уже 2,5 года работало направление продаж автомобилей с пробегом, и на базе этого здания компания планирует построить целую «дилерскую деревню».

Шоу-рум Haval занял площадь в 432 кв.м, а в сервисной зоне площадью 528 кв.м. на сегодня оборудованы 8 постов технического обслуживания. Это лишь первая линия СТО – она способна принимать в месяц 550-600 автомобилей. Но территория самого объекта достаточно большая, чтобы вместить вторую очередь СТО – до 20 постов. На территории уже открыт кузовной цех площадью 3000 кв.м. и склад аналогичного размера.

До конца 2020 года в Ростове Fresh Auto планирует продать 130 новых автомобилей Haval, а планы на 2021-й и последующие годы варьируются в диапазоне от 350 до 500 автомобилей в год – это будет зависеть от плана импортера и других внешних факторов. Что касается планов продаж автомобилей с пробегом – Haval расположился на территории огромного пробежного хаба, который уже сегодня реализовывает 300-500 автомобилей в месяц, а в планах сети на 2021 год – продать в этой локации 6000 автомобилей с пробегом, и сложно сказать, какую именно долю привнесет в эту цифру новое дилерство. При этом долю trade-in на Haval в этом филиале планируется поддерживать на уровне 50%.

Как заявил основатель и гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль, компания намерена расширять сотрудничество с брендом Haval и рассчитывает по мере возможности получить франшизу в других городах присутствия.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года в России было продано 5219 кроссоверов и внедорожников марки (+89%). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области.