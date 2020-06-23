Новый завод Rimac готов к выпуску электрических гиперкаров

Хорватская компания Rimac Automobili готовится к началу выпуска серийных электрогиперкаров второго поколения С Two. Новое предприятие построено в поселке Велико-Трговишче, на производственной линии пока собирают прототипы, необходимые для завершения сертификации, а затем начнут выпускать и товарные машины. Сейчас на постройку предсерийных экземпляров уходит по пять недель, однако впоследствии Rimac будет выпускать по четыре товарных гиперкара в месяц, пишет издание «Авторевю».

Ранее производитель заявлял, что поставки автомобилей клиентам начнутся уже в 2020-м, но сроки пришлось перенести из-за пандемии. Премьера предсерийной версии должна была состояться на Женевском автосалоне, который отменили по той же причине, поэтому скоро Rimac устроит отдельное мероприятие, на котором будут раскрыты цены и новые подробности о будущей машине. Прежде компания заявляла, что на разгон до 100 км/ч у модели Rimac C_Two мощностью 1914 л.с. будет уходить лишь 1,9 с, а максимальная скорость достигнет 415 км/ч.