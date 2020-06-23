Какой сценарий реализуется на авторынке России в 2020 году?

В ходе подготовки нового отчета «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» разработали детальный прогноз, который ежемесячно будет проверяться на практике.

Было просчитано 3 сценария (оптимистичный, базовый и пессимистичный), которые значительно отличаются друга от друга. При этом учитывались такие трудно предсказуемые факторы, как мировые цены на нефть, пандемия коронавируса, а также направления и особенности выхода российской экономики из кризиса.

Все три сценария предполагают существенный рост продаж в июне за счет реализации отложенного спроса в период апреля и мая. При этом стоит отметить отличие сценариев в темпах роста: по базовому – примерно 60% относительно мая, по оптимистичному – почти 80%, и по пессимистичному – около 48%. А далее каждый сценарий предусматривает свое развитие событий, в результате чего прогнозируемое годовое падение рынка попадает в очень широкий диапазон: от 15% до 33%.

Как при этом будут чувствовать себя крупнейшие автомобильные бренды, что будет с продажами в регионах, насколько вырастет средневзвешенная цена новых автомобилей – вся эта информация содержится в новом отчете «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)».