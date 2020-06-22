Дилерская сеть Subaru возобновила работу

Компания «Субару Мотор» сообщила о возобновлении работы всех дилерских центров Subaru в России. На сегодняшний день все дилерские центры Subaru открыты и в полном объеме предоставляют услуги по продаже и техническому обслуживанию автомобилей с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Последними открыли свои двери дилерские центры в Ростове-на-Дону и Архангельске. Причиной тому послужило то, что в этих городах ограничения продолжали действовать дольше всех. Напомним, на сегодняшний день дилерская сеть Subaru в России включает 48 официальных дилерских центров в 39 городах.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года российские дилеры Subaru реализовали 1954 автомобиля, что на 27% ниже показателя годичной давности. Самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester.

В 2020 году готовятся к запуску две специальные версии Legacy и Forester. На конец 2020 – начало 2021 года запланирован выход обновленного Subaru XV. А в середине 2021 года ожидается новое поколение Outback.

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