Свыше 500 тыс. автомобилей зарегистрированы с начала года без выдачи госзнаков

Свыше 500 тыс. автомобилей зарегистрировано в подразделениях ГИБДД с начала этого года без фактической выдачи пластин государственных регистрационных знаков, по желанию автовладельцев, функцию по изготовлению пластин взяли на себя уполномоченные организации. Об этом агентству "ТАСС" сообщили в Госавтоинспекции МВД России, отметив, что при этом запас таких номеров в регистрационных подразделениях поддерживается на достаточном уровне.

Напомним, в России с 1 января этого года вступил в силу федеральный закон, регламентирующий государственную регистрацию транспортных средств, положения которого предусматривают возможность проведения регистрационных действий как с выдачей государственных регистрационных знаков, так и без нее, с последующим изготовлением знаков, по желанию автовладельца, в уполномоченных организациях. При присвоении государственного регистрационного номера обеспечивается привязка кода региона на нем к субъекту регистрации владельца транспортного средства.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за пять месяцев 2020 года в России было куплено 492 тыс. новых легковых машин – на 17% меньше, чем годом ранее. Кроме того, за тот же период россияне приобрели 1 млн 763 тыс. автомобилей с пробегом (-14%).

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