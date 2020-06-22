В лизинговой компании «Каркаде» назначен новый гендиректор

Новым генеральным директором лизинговой компании «Каркаде» стал Дмитрий Чернышев, ранее исполнявший обязанности финансового директора. В новой должности он сменит Олега Заглядина, который покидает компанию и планирует сосредоточиться на собственных проектах, сообщает пресс-служба «Каркаде».

Дмитрий Чернышев имеет 24-летний опыт работы на московском финансовом рынке, начал свою карьеру в банковском секторе («Альфа-Банк»), занимая руководящие позиции в ряде кредитных учреждений, затем работал финансовым директором в компаниях МСБ различных секторов экономики. Лицензированный специалист по работе на профессиональном финансовом рынке. В 2018-2019 гг. являлся Членом Совета директоров в дочернем банке польского акционера Idea Bank (Республика Беларусь).

В «Каркаде» Дмитрий Чернышев работает с апреля 2010 года, занимая последовательно должности директора департамента казначейства и внешнего финансирования, а с 2016 года - финансового директора компании. В сфере его ответственности находятся вопросы управления финансами, операционного менеджмента, а также корпоративной стратегии.

Напомним, в марте 2020 года Газпромбанк Лизинг договорился с финансовой группой Getin Holding S.A. (Польша) о продаже российской лизинговой компании «Каркаде», 100% учредителем которой являлась польская сторона. Согласно условиям сделки, Газпромбанк Лизинг стал владельцем 68% доли уставного капитала «Каркаде», еще 32% доли принадлежат дочерней компании Газпромбанка «Новые Финансовые Технологии». Сумма сделки составила 2,9 млрд рублей.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» в 2019 году объем нового бизнеса «Каркаде» составил 24,5 млрд рублей, показав прирост на 19% по сравнению с 2018 годом. В сегменте автолизинга компания неизменно входит в ТОП-5, предоставляя различные виды транспорта на условиях финансовой аренды, в том числе с применением госпрограмм субсидирования Минпромторга РФ.

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