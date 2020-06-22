Рынок автомобилей с пробегом в Москве упал на 46%, а Ford Focus вернул себе лидерство | АВТОСТАТ

Рынок автомобилей с пробегом в Москве упал на 46%, а Ford Focus вернул себе лидерство

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Рынок автомобилей с пробегом в Москве упал на 46%, а Ford Focus вернул себе лидерство

AUTOSTAT PRICE BOOK - справочник цен на автомобили с пробегом
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По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2020 года жители российской столицы купили более 12 тыс. подержанных легковых автомобилей. Этот показатель на 46% меньше, чем в мае 2019-го.

Самыми популярными брендами на московском вторичном рынке в прошлом месяце стали премиальные Mercedes-Benz и BMW, результаты которых составили 953 и 921 шт. соответственно. В тройке лидеров здесь также оказалась отечественная LADA (909 шт.). На четвертом месте в данном рейтинге находится KIA – перепродажи таких автомобилей в мае составили 790 экземпляров. На пятой позиции располагается Toyota (750 шт.).

Лидерство в модельном рейтинге в мае вернул себе Ford Focus – за месяц москвичи приобрели 329 таких автомобилей с пробегом. Вторым по популярности на вторичном рынке столицы стал Hyundai Solaris (266 шт.), на третьем месте – Skoda Octavia (239 шт.). Отметку в 200 перепроданных машин в Москве по итогам мая также преодолели KIA Rio (219 шт.) и Toyota Camry (209 шт.).

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

, источник: АВТОСТАТ

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