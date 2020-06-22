BMW сократит 6 тыс. сотрудников и приостановит работу с Daimler по беспилотникам

Баварский автопроизводитель BMW AG объявил о намерении сократить 6 тыс. рабочих мест из-за негативных последствий пандемии коронавируса COVID-19. В рамках этого плана компания, помимо увольнений, будет предлагать сотрудникам возможность более раннего выхода на пенсию, а также не будет продлевать временные контракты или заполнять открытые вакансии, сообщает агентство "Интерфакс".

Кроме того, BMW приостановит сотрудничество с Mercedes-Benz (входит в Daimler) в рамках совместного предприятия для разработок в сфере технологий для самоуправляемых автомобилей, которое было создано в начале 2019 года.

В BMW в настоящее время работает около 126 тыс. человек по всему миру. Компания воспользовалась схемой укороченного рабочего дня, при которой правительство Германии частично выплачивает заработную плату сотрудникам за "потерянные" часы. В мае BMW говорила о том, что более 30 тыс. человек работают по этой схеме. Однако теперь компания заявила, что ей необходимо предпринять дальнейшие действия из-за коронавирусной пандемии и ее последствий. Представитель BMW отметил, что практически все 6 тыс. сокращенных рабочих мест придутся на Германию.

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