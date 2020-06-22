«Ключавто» дополнил портфель шестым дилерским центром KIA

Автомобильный холдинг «Ключавто» дополнил свой портфель еще одним дилерским центром KIA. Это шестой по счету автоцентр корейского бренда в активе компании и второй в Краснодаре, сообщает пресс-служба «Ключавто».

Автосалон, расположенный по Бородинской улице, ранее принадлежал холдингу «Техно Темп». Сделка по приобретению дилерского предприятия компанией «Ключавто» состоялась в феврале 2020 года. Напомним, что на сегодняшний день «Ключавто» представляет марку KIA в салонах в Краснодаре по улице Дзержинского, Минеральных Водах, Ростове-на-Дону, Сочи и Ставрополе.

Общая площадь дилерского центра «KIA Ключавто на Бородинской» составляет 1477 кв.м, из которых 705 кв.м отведены на шоу-рум. Сервисная зона площадью 808 кв.м располагает 10 рабочими постами, 1 постом прямой приемки и 2 постами мойки. Слесарный цех занимает 536 кв.м и включает в себя 8 слесарных постов, 2 поста диагностики. Также автоцентр имеет свой агрегатный цех. В распоряжении посетителей автоцентра имеется комфортная клиентская зона, а для маленьких гостей предусмотрен игровой уголок.

«KIA Ключавто на Бородинской» оказывает услуги по продаже автомобилей всего модельного ряда корейского бренда, а также осуществляет сертифицированное гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание с полным циклом ремонтных работ. Кроме этого, клиенты дилерского центра могут воспользоваться такими услугами, как автокредитование, страхование, трейд-ин, лизинг, покупка оригинальных запасных частей, дополнительного оборудования и аксессуаров KIA. Продажа новых автомобилей KIA также доступна онлайн с возможностью доставки автомобиля клиенту.

По итогам пяти месяцев 2020 года российские дилеры KIA реализовали 64212 автомобилей, что на 30% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,4% против 14,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне в России стартовали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed, производство которого налажено на заводе «Автотор» в Калининграде. Стоимость новинки в стартовой комплектации Luxe составляет 1 млн 499 тыс. 900 рублей. В топовой версии Premium новый KIA XCeed обойдется в 2 млн 039 тыс. 900 рублей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».