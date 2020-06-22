LADA XRAY и Largus получили новый цвет кузова | АВТОСТАТ

LADA XRAY и Largus получили новый цвет кузова

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LADA XRAY и Largus получили новый цвет кузова

АВТОВАЗ изменил цветовую гамму моделей LADA XRAY и Largus. Красный металлик «Огненно-красный» для них больше недоступен, а вместо него появился новый красный металлик под названием «Красный сплав». Доплата за цвет не изменилась и составляет 12 тыс. рублей, сообщает портал «Лада.Онлайн».

По итогам пяти месяцев 2020 года универсал LADA Largus разошелся на российском рынке в количестве 12151 экземпляр (-25%). Реализация модели LADA XRAY составила 6879 штук, что на 38% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Быстро узнать стоимость других автомобилей LADA (и не только LADA) на российском рынке можно на сайте «Цена авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз lada largus lada xray

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