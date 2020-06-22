Минпромторг намерен создать программу для поддержки производства автокомпонентов

Минпромторг РФ намерен создать отдельную программу господдержки для производителей автокомпонентов, которая будет стимулировать локализацию производства и экспорт. Об этом сообщил директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ Денис Пак, отметив, что основная добавленная стоимость в производстве автомобиля находится в производстве автокомпонентов.

Он также уточнил, что создание программы поддержки совместных проектов локализации автокомпонентов постоянно обсуждается как с автопроизводителями, так и с производителями компонентов. "Я согласен, что без дополнительного внимания со стороны государства, без дополнительных мер поддержки со стороны государства сами производители автокомпонентов - как российские, так и иностранные - не смогут также эффективно инвестировать в углубление локализации и в создание производственных мощностей", - подчеркнул Денис Пак, которого цитирует агентство "ТАСС".

Как ранее уточняли в Минпромторге РФ, для производителей компонентов уже доступны такие меры поддержки, как субсидирование НИОКР и процентов по инвестиционным проектам. В настоящее время министерство прорабатывает возможность применения новых инструментов поддержки для производителей автокомпонентов в виде грантов ФРП на реализацию комплексных инвестпроектов.