В России выпущен 10-тысячный автомобиль Haval

Российский завод Haval 19 июня выпустил 10-тысячный автомобиль с момента открытия предприятия в мае 2019 года. Юбилейным автомобилем стал бестселлер бренда в России – кроссовер Haval F7 цвета «Аквамарин» с 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 190 л.с., сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус». Напомним, Haval F7 был первой моделью, производство которой было налажено на предприятии в Тульской области. На сегодняшний день российский завод Haval выпускает четыре модели: кроссоверы F7 и F7x и внедорожники H5 и H9.

Производственная мощность завода «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» на первом этапе составляет 80 тыс. автомобилей в год (полная мощность – 150 тыс. автомобилей в год). В производственный комплекс завода входят цеха штамповки, сварки, окраски, сборки и производства компонентов.

«Локализация производства легла в основу успешного развития Haval в России. Мы постоянно наращиваем темп и ожидаем, что к 2025 году мы обеспечим 5% российского автомобильного рынка, при этом большая часть автомобилей будет выпускаться в России», – заявил исполнительный директор Haval в России Жером Сего.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте 2020-го компания Haval объявила о планах вложить 17,75 млрд рублей в строительство собственного завода по производству двигателей в Тульской области. Производственная мощность предприятия составит 80 тыс. моторов в год. Двигателями местного производства планируется оснащать более 90% кроссоверов и внедорожников Haval в России.

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