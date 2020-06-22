Renault открыла новый дилерский центр в Ростове-на-Дону

Компания Fresh Auto стала официальным дилером марки Renault и открыла новый дилерский центр Renault в Ростове-на-Дону. План импортера Renault предполагает продажу 240 автомобилей до конца 2020 года и 700-800 автомобилей в год в дальнейшем, но компания ставит перед собой более амбициозные цели, намереваясь перевыполнить этот план, сообщает пресс-служба Fresh Auto. Объем продаж автомобилей с пробегом в новом салоне планируют поддерживать на уровне 60% от общего числа проданных новых машин.

Общая площадь нового дилерского центра Renault составляет 1820 кв.м., из которых 481 кв.м отведено под шоу-рум. В салоне оборудованы 8 постов технического обслуживания, которые занимают 496 кв.м. С прошлого года компания активно развивает направление Fresh Сервис как новый формат обслуживания и предлагает владельцам автомобилей Renault воспользоваться услугой квалифицированного сервиса марки в регионе. Пропускная способность станции технического обслуживания – 700-750 автомобилей в месяц.

Во Fresh Auto рассчитывают дополнительно укрепить позиции Renault в регионе за счет продаж тем клиентам, которые никогда ранее Renault не рассматривали – у компании уже есть такой опыт с развитием бренда KIA. В зависимости от успехов в этом регионе, Fresh Auto будет планировать дальнейшее развитие сотрудничества с брендом.

По итогам пяти месяцев 2020 года продажи Renault на российском рынке составили 40831 машину, что на 22% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,5% против 8,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Renault начали продажи нового Renault Kaptur. Новинка предлагается в трех уровнях оснащения – Life, Drive, Style, а также в лимитированной серии Edition One – по цене от 1 млн 020 тыс. рублей. Кроме того, в нашей стране начался прием заказов на обновленный фургон Renault Master стоимостью от 1 млн 915 тыс. рублей.

Быстро узнать стоимость других автомобилей Renault на российском рынке можно на сайте «Цена авто»,