Названы бестселлеры рынка в федеральных округах России

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование российского рынка новых легковых автомобилей в мае текущего года и определили самые популярные модели в федеральных округах страны.

Согласно полученным результатам, в восьми округах РФ лидерами являлись лишь две модели: LADA Granta и KIA Rio. Так, представитель отечественного автопрома – «Гранта» – возглавила первенство сразу в пяти федеральных округах: Центральном (1077 шт.), Приволжском (2609 шт.), Северо-Кавказском (271 шт.), Уральском (663 шт.) и Южном (539 шт.).