Концерн Volkswagen намерен стать полноценным владельцем Audi

Концерн Volkswagen решил полностью поглотить компанию Audi. В настоящий момент производитель из Вольфсбурга имеет контрольный пакет, состоящий из 99,64% акций. Тем не менее, для полного контроля над Audi требуется выкупить оставшиеся акции миноритарных владельцев, пишет портал Motor.ru.

Рыночная стоимость одной акции Audi составляет 1050 евро, однако представители VAG решили увеличить предложение и выкупить оставшиеся 0,36% акций по цене 1551 евро за штуку. В результате стоимость оставшейся доли, принадлежащей миноритарным владельцам Audi, составила 237 млн евро (примерно 18,5 млрд рублей по текущему курсу). Ожидается, что официально о приобретении должны объявить до конца лета на ежегодном собрании акционеров. Пока представители Volkswagen не комментируют сделку.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».