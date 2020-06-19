Mazda представила пикап BT-50 нового поколения

Компания Mazda представила пикап BT-50 третьего поколения. В его основу легла платформа Isuzu D-Max, с которым у новинки унифицирована не только рама, но и каркас кабины, грузовая платформа и даже часть внешних панелей. Кроме того, BT-50 получил новый двигатель Isuzu, пишет портал Motor.ru.

Пока представлен вариант для австралийского рынка с двухрядной кабиной и грузоподъtмностью 1065 кг. Он комплектуется турбодизелем Isuzu объемом 3,0 л, который выдает 190 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Позже моторная гамма пополнится менее мощным дизельным 1,9-литровым агрегатом мощностью 150 л.с., который также позаимствуют у D-Max.

Нынешний турбодизель сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой либо 6-диапазонным «автоматом» Aisin. Новый BT-50, превращенный из Isuzu, доступен с системой полного привода с жестким подключением передней оси, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Со сменой поколения пикап изменился в размерах. По сравнению с предшественником длина сократилась на 93 мм, до 5373 мм, а высота – на 25 мм, до 1790 мм. Колесная база уменьшилась на 95 мм и составляет 3125 мм. Вместе с тем пикап стал шире на 20 мм (1870 мм).

Что же касается дизайна, что Mazda BT-50 получил оригинальную переднюю часть, выполненную в стиле современных моделей бренда. В салоне фирменные черты Mazda гармонируют с компоновкой D-Max, у коорого позаимствовали конфигурацию центральной консоли и тоннеля, расположение воздухозаборников, а также мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном.

Для австралийского BT-50 заявлены кожаный салон, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе. Модель поступит в продажу во второй половине 2020 года и будет поставляться с завода Mazda в Таиланде.

Напомним, в России продавался только BT-50 первого поколения, однако затем поставки пикапов Mazda были прекращены. На сегодняшний день линейка бренда включает четыре модели: Mazda3, Mazda6, CX-5 и CX-9.