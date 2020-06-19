ГАЗ досрочно ушел в корпоративный отпуск

Горьковский автозавод, ранее перешедший на четырехдневный режим работы, с 22 июня в качестве вынужденной меры из-за нехватки заказов приостанавливает производство на две недели, предоставляя сотрудникам корпоративный отпуск, который обычно проводится в конце июля-начале августа. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Группы ГАЗ», отметив, что ситуация с заказами на предприятии остается тяжелой: в июне загрузка ГАЗа упала в два раза по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на то, что четырехдневный режим работы, который введен на ГАЗе до 18 декабря, не отменен, планируется, что с учетом простоя первая неделя после него будет отработана в полном режиме и затем каждую неделю будет рассматриваться, на какое количество рабочих дней есть заказы.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года регистрации легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ в России составили 15724 машины (-15,2%). Самой продаваемой моделью на рынке легкого коммерческого транспорта остается «ГАЗель Next», чей результат составил 8468 единиц (-17,5%).

Ранее Горьковский автозавод начал производство и продажи низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City», который спроектирован в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Также дилеры ГАЗа начали продажи нового поколения внедорожных грузовиков «Садко Next» с удлиненной колесной базой (С41А43) и с двойной кабиной (С42А43). Кроме того, в пик эпидемии коронавируса на Горьковском автозаводе разработали образцы техники с пакетом «антивирусных» опций.

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