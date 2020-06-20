В мае рынок новых автомобилей меньше всего упал на Дальнем Востоке

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили узнать, в каком из федеральных округов России рынок новых автомобилей в мае 2020 года «чувствовал себя» лучше других.

Напомним, что по данным агентства, в прошлом месяце жители нашей страны стали обладателями почти 62 тысяч новых легковых автомобилей. Это почти вдвое ниже (-48%) показателя мая 2019 года. Однако в разных федеральных округах ситуация отличается.

Так, например, самое большое падение рынка произошло в мае в двух федеральных округах – Центральном и Северо-Кавказском (-59% и -56% соответственно). При этом меньше других рынок новых автомобилей упал на Дальнем Востоке (-27%). Что касается остальных округов страны, то в Сибири и на Урале в мае падение авторынка составило 36%, в Поволжье – 42%, а на Юге и Северо-Западе – 44%.

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