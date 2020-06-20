Российский рынок новых мотоциклов в мае показал рост

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2020 года россияне приобрели 2,2 тыс. новых мотоциклов. Это на 3% больше, чем в мае 2019 года. Как отмечают эксперты агентства, сегмент мототехники единственным на рынке в последний месяц весны показал рост.

60% всех купленных в мае мотоциклов пришлось на следующие пять брендов: Racer (372 шт.), BMW (324 шт.), Bajaj (266 шт.), Harley-Davidson (188 шт.) и Motoland (174 шт.).

Практически каждый четвертый мотоцикл получил «прописку» в Москве или Московской области – суммарно на них пришлось около 27% от общего объема рынка. И это несмотря на то, что именно в столице с пригородами в мае все еще держался более суровый режим ограничений, связанный с пандемией коронавируса. В Москве новые мотоциклы разошлись тиражом в 396 экземпляров, в Подмосковье их приобрели 193 жителя. Также более 100 единиц мототехники было куплено в Свердловской области (146 шт.) и Санкт-Петербурге (141 шт.).

Что касается пяти месяцев 2020 года, то за этот период объем рынка новой мототехники составил 5,8 тыс. штук. Это на 5% больше, чем в январе – мае прошлого года.

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