Mercedes-Benz представил обновленный E 63 AMG

Компания Mercedes-Benz представила заряженную версию седана и универсала E-Class. Вариант с пятидверным кузовом в Россию не привезут, а седан будет доступен в самом мощном исполнении E 63 S 4Matic+. О рублевых ценах будет объявлено дополнительно, ориентировочный срок поставки к российским дилерам – сентябрь 2020 года, пишет портал Autonews.ru.

AMG-версия выполнена в стилистике обновленных гражданских моделей, но при этом имеет множество оригинальных деталей. Среди них – передний бампер с развитыми воздухозаборниками, решетка радиатора с вертикальными планками, увеличенный задний диффузор, 19- или 20-дюймовые колесные диски, карбоновый спойлер на кромке багажника, расширенные на 27 мм колесные арки, патрубки выпускной системы. Появилось и несколько новых цветов кузова: графитовый серый, высокотехнологичный серебристый и матовый синий из коллекции Magno, до этого доступный лишь на моделях AMG GT. Кроме того, покупатель может выбрать один из нескольких пакетов оформления внешности.

Салон также перекроили по лекалам современных моделей Mercedes-Benz. Мультимедийный комплекс MBUX теперь управляется более удобным трекпадом, руль получил сдвоенные горизонтальные спицы с сенсорными кнопками, а еще здесь появился новый голосовой помощник, оживающий по команде «Привет, Мерседес!». От гражданских версий салон отличается сиденьями с развитой боковой поддержкой, карбоновыми вставками на дверях и передней панели и контрастной строчкой на коже. В меню настроек автомобиля добавились дополнительные пункты, а цифровая приборка получила уникальную графику.

Обновление никак не затронуло силовой агрегат. Е 63 оснащается знакомой по дорестайлинговой модели V-образной 4,0-литровой «восьмеркой» с парой твинскрольных турбонагнетателей в развале блока. В базовом исполнении двигатель развивает 571 л. с. и 750 Нм, а для S-версии показатели довели до 612 л. с. и 850 ньютон-метров. В зависимости от степени форсировки седан ускоряется с места до 100 км/ч за 3,5 и 3,4 с соответственно. Цифры для универсала: 3,6 и 3,5 секунды.

В режиме Comfort доступна функция частичного отключения цилиндров в диапазоне оборотов от 1000 до 3250 об/мин. Информация об активации системы отображается на панели приборов, а само переключение незаметно для водителя и пассажиров.

Кроме того, на старшей S-версии используются динамические опоры двигателя. В зависимости от ситуации, их переменная жесткость позволяет повысить ездовой комфорт или улучшить реакции двигателя на действия водителя.

В паре с мотором работает 9-ступенчатая роботизированная трансмиссия AMG Speedshift MCT. В комфортном режиме по умолчанию активируется функция остановки и запуска двигателя, а в программе Individual поддерживается функция движения накатом.

Все версии Е 63 оснащены фирменной системой полного привода AMG Performance 4Matic+, которая перераспределяет крутящий момент между осями в зависимости от выбранного пользователем режима или дорожной ситуации. По умолчанию автомобиль приводится в движение задними колесами, а электроника вмешивается по мере необходимости. Также переднюю ось можно принудительно отключить, активировав дрифт-режим.

В подвеске использованы многокамерные пневмоэлементы AMG Ride Control+ с адаптивными амортизаторами ADS+. Полностью переписан софт, изменены настройки и эластокинематика. В качестве стандартных тормозных механизмов для Е 63 предлагаются 360-миллиметровые составные диски с шестипоршневыми суппортами спереди и однопоршневыми сзади. Для версии E 63 S передние диски увеличены до 390 мм, а в качестве опции доступна карбон-керамика диаметром 402 мм.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».