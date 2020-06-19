В мае российский рынок новых автобусов упал на 31%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2020 года объем рынка новых автобусов в России составил 752 единицы, показав падение на 31% (к маю 2019-го).

Лидером здесь по-прежнему остается отечественный «ПАЗ», доля которого в общем объеме составила 47%. В количественном выражении это соответствует 356 экземплярам (-42%). На второй строчке находится белорусский «MAЗ», чей результат в мае вырос в 7 раз (на низкой базе в мае 2019 года) до 129 автобусов. Замыкают первую тройку автобусы MAN (78 шт.), у которых рыночный рост еще более высокий – в 13 раз. Это позволило немецкому бренду опередить российский «НЕФАЗ» (77 шт.), который на этот раз только четвертый.

Что касается модельного рейтинга, в мае самым популярным был представитель Павловского автобусного завода – модель ПАЗ-3205 (200 шт.). Второе и третье места поделили немецкий MAN Lions Coach и НЕФАЗ-5299 – с показателем в 77 экземпляров у каждого.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам 5 месяцев нынешнего года российский рынок новых автобусов тоже находится «в минусе», однако ситуация здесь пока лучше, чем в мае. Так, за январь – май объем рынка в данном сегменте составил 4,7 тыс. единиц – на 10% меньше, чем за аналогичный период в 2019 году.

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