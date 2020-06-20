Volkswagen в мае снизил продажи в России на 58%

Российские дилеры Volkswagen в мае реализовали 3621 автомобиль – на 58% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2020 года продажи Volkswagen в России снизились на 24% и составили 30508 машин. В результате Volkswagen занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,4% против 6,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в мае остановили свой выбор 1969 покупателей (-54%). Стоит отметить, что в мае в продажу поступил Polo нового поколения, который представлен теперь в кузове «лифтбек». На втором месте в модельном ряду Volkswagen идет кроссовер Tiguan с показателем 1176 реализованных автомобилей, что на 51% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне российские дилеры Volkswagen начали продажи нового лифтбека Arteon. Кроме того, кроссовер Tiguan получил новую комплектацию Go! – продолжение популярной версии Winter Edition с расширенным набором базового оборудования.

Какие еще обновления можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».