В России выпущена 450-тысячная LADA Vesta

Завод «ЛАДА Ижевск» выпустил 450-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta с момента начала производства этой модели в сентябре 2016 года. Юбилейным стал внедорожный универсал LADA Vesta SW Cross в комплектации Luxe, оснащенный автоматической бесступенчатой трансмиссией, двигателем 1,6 л (113 л.с.) и окрашенный в цвет синий металлик «Дайвинг». Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, 450-тысячная Vesta SW Cross отправится к своему владельцу в город Орел, в дилерский центр «БН-Моторс».

Как отмечается, модификация LADA Vesta SW Cross является самой популярной в флагманском семействе LADA после седана. С момента начала производства в сентябре 2017 года к настоящему моменту выпущено около 83 тыс. таких автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 34173 машины (-27%). Модель занимает вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta).

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».