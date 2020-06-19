Новый Chery Tiggo 7 Pro скоро появится в России

Компания Chery в третьем квартале 2020 года представит на российском рынке новое поколение кроссовера Tiggo 7 – модель Tiggo 7 Pro.

Как сообщает пресс-служба китайской марки, передняя решетка Tiggo 7 Pro выполнена в оригинальном стиле 3D-матрицы, матричные светодиодные фары заняли максимально высокое положение на стыке решетки радиатора и капота. Ярко выраженные линии профиля кузова автомобиля в сочетании с тремя текстурными боковыми линиями, плавно ниспадающей крыши к задней стойке кузова и выступом спойлера добавляют облику автомобиля стремительности. Характерной особенностью кроссовера Chery Tiggo 7 Pro являются задние светодиодные фонари, соединенные горизонтальной световой планкой.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года российские дилеры Chery реализовали 2228 автомобилей, что на 1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Chery остается среднеразмерный кроссовер Tiggo 4, который разошелся в количестве 1257 единиц. Стоит также отметить, что в марте на российском рынке стартовали продажи нового полноразмерного кроссовера Chery Tiggo 8.

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