Nissan в мае снизил продажи в России на 46%

Российские дилеры Nissan в мае реализовали 2214 автомобилей – на 46% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2020 года в России было продано 21478 автомобилей Nissan, что на 17% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,5% против 4,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в мае стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 52% и составили 792 штук. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 786 реализованных машин, что на 34% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Nissan объявила о намерении реструктурировать бизнес в России и полностью обновить модельную линейку в ближайшие четыре года. Основное внимание будет уделено обновлению моделей в сегментах B-SUV, C-SUV и D-SUV. На рынок будут выведены новые модели, а также обновленные варианты уже представленных в российской линейке Nissan кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano.

Полный список дилеров Nissan (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».