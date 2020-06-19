Isuzu D-Max в мае показал рекордный рост продаж в России

Продажи пикапа Isuzu D-Max на российском рынке по итогам пяти месяцев 2020 года выросли на 37% до 134 единиц (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом наиболее успешным месяцем для модели стал май – продажи увеличились на 71% до 36 штук, сообщает пресс-служба «Исузу Рус». Как отмечается, Isuzu D-Max стал единственным пикапом, продемонстрировавшим рост продаж на фоне общего падения сегмента.

Напомним, обновленный пикап Isuzu D-Max появился на российском рынке в апреле прошлого года. Модель предлагается в пяти комплектациях по цене от 2 млн 299 тыс. рублей до 2 млн 799 тыс. рублей. Пикап доступен в полуторном и в двойном исполнении. На все версии Isuzu D-Max устанавливается 3,0-литровый дизельный двигатель Isuzu 4JJ1 (177 л.с. / 430 Нм), оснащенный системой турбонаддува с изменяемой геометрией VGS Turbo и интеркуллером. На выбор покупателям предлагается две новые коробки передач – механическая 6-ступенчатая Isuzu MVL-6N и автоматическая 6-ступенчатая Aisin AWR6B45 II. Все модели Isuzu D-Max оборудованы системой подключаемого полного привода Part-time с понижающим рядом.

Кроме того, в апреле 2020-го российские дилеры Isuzu начали продажи специальной версии пикапа Isuzu D-Max с индексом AT35, созданной совместно с компанией Arctic Trucks для передвижения в условиях серьезного бездорожья. На модель устанавливается сертифицированное дополнительное оборудование, которое не требует внесения особых отметок в документацию, в том числе: тягово-сцепное устройство, лебедка в передний бампер, шноркель, монтаж защитной дуги кузова, расширение передних и задних крыльев, переднего бампера, лифт кузова и подвески, установка колес увеличенного диаметра с шинами 315/70R17.

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