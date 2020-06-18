Две модели Haval покинули российский рынок

Компания Haval завершает продажи в России кроссоверов Haval H2 и H6, информация о которых уже пропала с официального сайта представительства бренда. Впрочем, некоторое количество машин еще осталось в наличии у дилеров, пишет портал «Китайские автомобили».

Кроссоверы оснащались 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., которые предлагались в сочетании с механической коробкой передач или «автоматом». Привод – передний или полный. Haval H2 стоил от 1 млн 128 тыс. рублей до 1 млн 301 тыс. рублей. Стоимость H6 составляла от 1 млн 188 тыс. рублей до 1 млн 342 тыс. рублей.

Напомним, оба кроссовера появились в России в конце 2015 года. По официальной статистике, компактный H2 за это время разошелся тиражом около 2000 штук, а H6 – свыше 10 тысяч. Стоит при этом отметить, что до 2020 года «шестерка» была бессменным бестселлером бренда. При этом в Россию не стали привозить обновленные Haval H2 и H6, которые доступны не только в Китае, но и в некоторых странах СНГ.

Между тем, исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего заверил, что компания работает над продуктовой стратегией, и в перспективе Haval будет охватывать все сегменты кроссоверов и внедорожников.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры Haval реализовали 747 автомобилей, что на 5% больше, чем год назад. Бестселлером Haval на российском рынке остается кроссовер Haval F7, чья реализация составила 271 машину. Новый купе-кроссовер Haval F7x, поступивший дилерам в ноябре 2019-го, по итогам прошлого месяца нашел 193 владельцев.

По итогам пяти месяцев 2020 года в России было продано 5219 кроссоверов и внедорожников марки (+89%). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».