Мировой авторынок в мае сократился на треть

Мировой авторынок в мае снизился на 33,3% до 5 млн 087 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам пяти месяцев 2020 года реализация автомобилей в мире составила 26 млн 224 тыс. единиц (-29,7%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в мае остается Китай с показателем 2 млн 078 тыс. машин, что на 10% выше показателя годичной давности. Как отмечается, положительный результат на китайском авторынке зафиксирован впервые с июля 2017 года, чему способствовали отложенный покупательский спрос, сформировавшийся в период карантина из-за пандемиии кронавируса, а также скидки и акции автопроизводителей и дилеров. В Америке было реализовано 1 млн 129 тыс. автомобилей – на 28,8% меньше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в мае составили 623,6 тыс. машин (-57,9%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 50,4% до 172,1 тыс. единиц. Несмотря на смягчение ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса во многих европейских государствах, кризис в автомобильной отрасли, вызванный пандемией, еще какое-то время будет оказывать влияние на продажи автомобилей в регионе.

В Южной Америке местные дилеры продали 76,2 тыс. автомобилей, что на 71,7% меньше по сравнению маем прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (215,3 тыс. шт., -45%), Корею (165,7 тыс. шт., +10,1%) и Канаду (113,2 тыс. шт., -44%).

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