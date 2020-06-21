Итальянский авторынок в мае упал в два раза

Автомобильный рынок Италии в мае снизился на 49,6% до 99711 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), майские данные только подтверждают, что авторитейл изо всех сил пытается восстановиться после двух месяцев практически обнуления рынка, но после возобновления работы дилеры столкнулись с низким потребительским спросом. По итогам пяти месяцев 2020 года реализация автомобилей в Италии составила 451366 единиц (-50,5%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой популярной в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в мае реализовал 13975 машин (-60%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 52,9% до 8910 единиц. На третьей строчке идет Ford с показателем 6868 реализованных автомобилей (-42,5%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (6257 шт., -39,1%) и Renault (6219 шт.,- 52,2%).

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