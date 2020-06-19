Депутаты предложили снизить транспортный налог для автовладельцев

В адрес министра транспорта Евгения Дитриха поступило письмо от депутата Василия Власова с предложением снизить транспортный налог в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. В письме, на которое ссылаются РИА Новости, речь идет о снижении налога для автовладельцев на 25%.

Напомним, что транспортный налог вместе с земельным составляет основу средств в региональных бюджетах и, если правительство примет предложение депутата, федеральной власти придется крепко подумать, как компенсировать регионам недополученные деньги, иначе те просто не сведут концы с концами.

В письме предлагается уменьшить налог в первую очередь для жителей регионов, где вводили режим повышенной готовности. И такой шаг, как говорится в обращении, стал бы «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки». В качестве аргумента автор письма также напоминает о том, что подавляющее большинство автовладельцев, находясь продолжительное время дома на самоизоляции, в это время автомобилями не пользовались.

Предложение может быть принято, поскольку как раз сейчас в правительстве оценивают, какие меры из уже действующих (выплаты семьям с детьми, программы по поддержке бизнеса, послабления в отношении прохождения техосмотра и др.) стоит продолжить, а какие ввести дополнительно. Напомним, что на днях в качестве антикризисной поддержки автовладельцев правительство (при участии и содействии «Газпрома») уже фактически одобрило предложение компенсировать и юридическим, и физическим лицам 90% затрат при переводе транспортных средств с бензина на более дешевое топливо - газ.