Автопутешествия по России набирают популярность этим летом

Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом. Как свидетельствуют результаты опроса Авито Авто, в этом году 20% респондентов планируют отправиться в путешествия по стране и только 6% – в заграничные поездки.

Среди направлений внутреннего туризма лидируют морские курорты – в Крым этим летом планируют поехать 24% участников опроса, еще 19% намереваются отправиться в Сочи. В список популярных направлений также вошли Санкт-Петербург (7%), Алтай (7%), Карелия (6%) и Камчатка (5%). Посетить столицу, Урал и озеро Байкал планируют по 4% опрошенных.

Самым популярным транспортом для летних путешествий по России в этом году станет личный автомобиль: более 40% участников опроса, планирующих поездки, указали, что выберут именно такой способ передвижения. Также 6% респондентов отметили, что будут путешествовать на машинах друзей, а взять автомобиль в аренду оказались готовы немногие – порядка 1% опрошенных.