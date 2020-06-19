Петербургский авторынок в мае вышел на второе место в стране

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассмотрели ситуацию на региональных рынках новых легковых автомобилей по итогам мая 2020 года. Как оказалось, в прошлом месяце рынок Санкт-Петербурга вышел на второе место в стране.

В региональном рейтинге по-прежнему лидирует Москва, а вот Питер сумел обойти Подмосковье, которое традиционно занимало вторую строчку. По данным агентства, в мае петербуржцы приобрели 3,4 тыс. новых легковых машин, что, на 42% меньше, чем за тот же месяц 2019 года. Впрочем, этот результат лучше, чем в целом по рынку России (-48%) и намного лучше, чем в Москве (-65%).

В тройке самых популярных марок на рынке Северной столицы оказались KIA (547 шт.), Hyundai (432 шт.) и LADA (397 шт.).

Среди моделей тоже лидирует представитель KIA – в мае петербуржцы купили 204 автомобиля Rio. На втором месте – кроссовер Hyundai Creta (183 шт.). За ним следуют Volkswagen Polo (148 шт.) и Hyundai Solaris (145 шт.), а замыкает пятерку LADA Largus (134 шт.).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 петербургского авторынка по итогам мая вошли: LADA Vesta (131 шт.), Volkswagen Tiguan (109 шт.), LADA Granta (83 шт.), Skoda Rapid (72 шт.) и Mitsubishi Outlander (69 шт.).

Полный список автодилеров Санкт-Петербурга (и не только) – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».